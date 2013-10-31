Попов оценил бюджет празднования 70-летия освобождения Киева

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов оценил бюджет празднования годовщины освобождения Киева в 7-8 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.

“Все мероприятия, я так думаю, в том числе с учетом материальной помощи ветеранам из внебюджетных средств, то миллионов 7-8. Приблизительно такая стоимость”, - сказал Попов.

Вместе с тем он заверил, что из городского бюджета “ни одной копейки на все эти мероприятия не используется”. “То есть, это патриотическая тема, которая нас должна объединить. И городская власть организует таким образом все эти процессы, чтобы привлечь людей, которые могут это поддержать. Поєтому все мероприятия, а они достаточно финансово немалые, все абсолютно не имеют отношения к бюджету”, - отметил Попов, комментируя расходы на праздничные мероприятия, которые предусмотрены в столице.

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Как сообщал УНИАН, 6 ноября 2013 года будут проходить основные мероприятия по празднованию 70-й годовщины освобождения Киева от немецких захватчиков.

1-3 ноября по случаю 70-летия освобождения Киева от фашистских захватчиков состоится X международный военно-исторический фестиваль «Даешь Киев!».

3 ноября в урочище Сытняки Деснянского района Киева вблизи жилого массива Троещина состоится реконструкция эпизода боя с форсированием водного препятствия и захватом плацдарма во время боев за Киев 70 лет назад. Исторической легендой для проведения военно-исторической реконструкции является форсирование частями Красной армии Днепра на одном из участков севернее Киева в сентябре-октябре 1943 года.

В показательной «битве» будут задействованы более 1 тысячи участников военно-исторических клубов из Украины, России, Беларуси, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии, Болгарии, Израиля, Германии, Франции, США и Польши.

Во время реконструкции боя будет демонстрироваться техника форсирования водного препятствия с применением кораблей речного флота: шлюпок и баркасов, подручных средств, наведением понтонных мостов. Кроме того, в мероприятии будет задействована артиллерия, большое количество броне- и мототехники, танков, мотоциклов, кавалерии и авиации.