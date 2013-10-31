В День освобождения Киева состоятся концерты, мемориальные акции и флешмоб

Празднование 70-й годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков увенчается возложением цветов к могиле Неизвестного солдата, военно-историческим шествием и праздничным молодежным концертом. Об этом рассказал во время презентации программы празднований председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

«Юбилей освобождения нашего родного города, столицы Украины, – очень большой и важный праздник для всех нас, киевлян. Столичная власть пыталась разработать как можно более широкую программу празднования, которая позволила бы привлечь к торжествам все слои населения. Дала бы возможность и почтить ветеранов, и рассказать молодежи, родившейся в мирное время, о войне и о ее героях. Поэтому программа празднования включает в себя и военно-историческое шествие, и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата, и концерты как для молодежи, так и для ветеранов», – отметил председатель КГГА.

Глава города также подчеркнул, что во исполнение заданий Президента Украины Виктора Януковича по социальной защите ветеранов столичные власти приняли решение о выделении материальной помощи ветеранам, жертвам нацистских преследований по случаю 70-й годовщины освобождения.

«Дополнительно к решениям по усилению социальной защиты ветеранов, принятых на государственном уровне, город во исполнение заданий Президента Украины по социальной защите ветеранов решил предоставить муниципальную помощь киевским ветеранам», – отметил Александр Попов, добавив, что ветераны уже начали получать помощь.

Представленная программа празднования чрезвычайно насыщена. 6 ноября празднование начнется в 8.40 церемонией зажжения Вечного огня на территории Национального музея истории Великой Отечественной войны. В церемонии примут участие председатель КГГА Александр Попов, киевские ветераны, общественность. В 10.00 у могилы Неизвестного солдата память погибших воинов почтит Президент Украины Виктор Янукович. А несколько позже, в 10.30, состоится масштабное возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Почтить героев придут тысячи работников киевских предприятий, киевляне, трудовые коллективы и общественность. Возле станции метро «Арсенальная» всем желающим будут выдавать шарики и флажки.

11.00 на Крещатике и Майдане Независимости начнется ритуал поднятия штандарта и военно-историческое шествие. По главной улице города пройдут военные оркестры, военная техника времен Великой Отечественной, курсанты в форме солдат, авиаторов, моряков и т.п. В 12.00 в Национальном дворце искусств «Украина» начнутся торжества для ветеранов. В это же время перед центральным входом в Киевский дворец детей и юношества начнется праздничный концерт «Освободителям Киева честь и слава». Изюминкой празднования станет Молодежный флешмоб памяти «Спасибо за Киев», который стартует в Национальном музее истории ВОВ в 16.30, и мемориальная акция «Почтим память освободителей» в парке Славы, во время которой каждый желающий сможет получить лампадку и установить ее у могилы Неизвестного солдата или на Аллее Славы. В 19.30 на Майдане Независимости начнется молодежный праздничный концерт, который завершит в 21.50 праздничный фейерверк.

Также 6 ноября в 12.05 в столице будет объявлена минута молчания. В это время в городе остановится движение автомобилей и киевляне почтят память героев, отдавших жизнь за освобождение столицы Украины.