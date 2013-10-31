Внешний вид Контрактовой площади смогут определить киевляне

В четверг, 31 октября, на сайте Департамента градостроительства и архитектуры появился опрос относительно будущего функционального назначения Контрактовой площади, пишут "Вести".

В опросе киевлян просят высказать свое мнение о том, какой должна стать Контрактовая площадь (пешеходной/пешеходно-велосипедной/транспортно-пешеходной/ транспортной), какие активности они хотят видеть на площади (арт-акции и концерты/туристические экскурсии/собрания граждан), а также будущее заполнение площади (административные здания/музеи/зеленая зона для отдыха/парк/рестораны и кафе/магазины/развлекательные заведения).

В опросе столичные власти также ждут позиции киевлян относительно строительства нового ТРЦ, реставрации здания Магистрата и создания археологического музея под Контрактовой площадью.

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В опросе, который продлится до 21 ноября, принять участие смогут все желающие.

«Мы собираем пожелания киевлян, чтобы уже в ближайшее время выбрать одно оптимальное решение функционального назначения Контрактовой площади. Ориентируясь на мнение общественности, сосредоточим усилия на развитии публичного пространства на территории площади», - рассказал о цели опроса заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Андрей Ваврыш.

В рамках проекта «Киев Самобытный» Контрактовая площадь должна стать частью большого пешеходного маршрута через улицу Сагайдачного, Почтовую площадь до Днепровских склонов включительно.

Столичные власти также подготовили реконструкцию смотровой площадки в Мариинском парке. По проекту здесь должны появиться ступеньки, а также два панорамных лифта. С их помощью можно будет бесплатно спуститься на один уровень ниже парка — к еще одной смотровой площадке. От нее уже через всю Парковую дорогу к вертолетной площадке будет вести пешеходный мостик. Под ним, непосредственно на Парковой, сделают еще одну зону отдыха.