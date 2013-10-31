Сегодня отключат киевские фонтаны
19:05, 31 октября 2013Киев
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Отключат все фонтаны, которые находятся на балансе "Киевводоканала".
Киевские фонтаны отключат / Фото: panoramio.com
Сегодня 31 октября отключают киевские фонтаны на Майдане Независимости. Завтра, 1 ноября их будут чистить и консервировать на зимний период.
Как сообщила Сегодня.ua советник председателя правления ПАО "АК "Киевводоканал" Виктория Яковлева, отключат все фонтаны, которые находятся на балансе "Киевводоканала".
"Возможно, фонтаны, принадлежащие каким-то частным предприятиям, продолжат работу", - добавила она.
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