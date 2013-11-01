С сегодняшнего дня в Киеве ограничат движение на 77 улицах

В Киеве с целью надлежащей подготовки транспортного комплекса к работе в осенне-зимний период с 1 ноября на 77 улицах КП «Киевдорсервис» будет ограничивать движение транспорта с помощью технических средств регулирования.

Об этом 28 октября на расширенном заседании коллегии КГГА заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Евгений Водовозов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Так, в соответствии с разработанными временными схемами организации дорожного движения, в период интенсивных снегопадов на 31 перекрестке улиц предусматривается переключение светофоров на мигающий режим сигнала желтого цвета.

На 60 крутых участках дорог и улиц со значительным уклоном установлены предупредительные дорожные знаки для информирования водителей, а на 136 регулируемых перекрестках со значительной концентрацией транспорта внесены соответствующие изменения в режимы работы светофоров.

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С целью более эффективной работы по очистке улиц от снега предусматривается ввести принцип парковки в парные числа месяца на одной стороне улицы, в непарные – на другой. Ограничение парковки планируется ввести уже на первом уровне по классификации количества осадков, то есть когда высота снежного покрова будет до 24 см. Второй уровень предусматривает количество осадков от 24 до 36 см, и определяется уже как чрезвычайная ситуация. В таких условиях предлагается разрешить работу эвакуаторов, которые будут переставлять автомобили, припаркованные не на той стороне улицы. Последний уровень – третий – назначается, когда на протяжении 12 часов выпадает более 36 см осадков. На этот период все службы города будут мобилизовать свои силы, будут привлекаться при необходимости бронетранспортеры, будет ограничиваться въезд в городу крупнотоннажного транспорта.

С целью надлежащего информирования водителей разрабатываются информационные бюллетени об условиях организации дорожного движения в центральной части города со схемой и перечнем соответствующих улиц.