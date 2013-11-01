С начала года в Киеве задержали более 12 тысяч пьяных водителей

В Киеве с начала этого года сотрудники ГАИ задержали свыше 12 тыс. водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом УНИАН сообщили в столичном управлении Государственной автомобильной инспекции.

Только в течение вчерашнего дня, 31 октября, инспектора ГАИ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения отстранили от управления 53 водителя, подчеркивается в сообщении.

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При этом в ГАИ напоминают, что согласно ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, кроме штрафа за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения от 2 тыс. 550 до 3 тыс. 400 грн, законодательство предусматривает такие виды взысканий как административный арест (7-15 суток), общественные работы (40-60 часов), платное изъятие транспортного средства и лишение права управления транспортным средством.