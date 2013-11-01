В Киеве проживает 498 освободителей столицы

Накануне 70-й годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков столичное руководство лично поздравит каждого освободителя, проживающего сегодня в городе. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виктор Корж во время встречи с ветеранами, которые находятся на лечении в госпитале «Печерский».

«Приоритетом в нашей политике является забота о ветеранах. Сейчас в столице проживает 498 освободителей Киева. На днях мы всех их посетим и поздравим, каждый получит адресную материальную помощь и специально утвержденную памятную награду», – сказал Виктор Корж.

Напомним, что по случаю 70-й годовщины освобождения Киева и во исполнение задач Президента Украины Виктора Януковича по усилению социальной защиты ветеранов столичные власти приняли решение о выделении материальной помощи ветеранам.

Киевгорадминистрация разработала также широкую программу празднования юбилея. Уже 3 ноября киевлянам покажут яркое шоу – историческую реконструкцию форсирования Днепра. В «боях» в урочище Ситняки на Троещине сойдутся более тысячи участников, а также военная техника.

6 ноября в 8.40 состоится церемония зажжения Вечного огня на территории Национального музея истории Великой Отечественной войны. В 10.00 у могилы Неизвестного солдата память погибших воинов почтит Президент Украины Виктор Янукович. А несколько позже, в 10.30, состоится масштабное возложение киевлянами цветов к могиле Неизвестного солдата. В 11.00 на Крещатике и Майдане Независимости начнется ритуал поднятия штандарта и военно-историческоешествие. По главной улице города пройдут военные оркестры, военная техника времен Великой Отечественной, курсанты в форме солдат, авиаторов, моряков и т.п. В 12.00 в Национальном дворце искусств «Украина» начнутся торжества для ветеранов. В это же время перед центральным входом в Киевский дворец детей и юношества начнется праздничный концерт «Освободителям Киева честь и слава». Изюминкой празднования станет молодежный флешмоб памяти «Спасибо за Киев», который стартует в Национальном музее истории ВОВ в 16.30, и мемориальная акция в парке Славы «Почтим память освободителей» (начало в 18.00), во время которой каждый желающий сможет получить лампадку и установить ее у могилы Неизвестного солдата или на Аллее Славы. В 19.30 на Майдане Независимости начнется молодежный праздничный концерт, который завершит в 21.50 праздничный фейерверк.

Представляя программу, глава Киева Александр Попов также сообщил, что 6 ноября в 12.05 пройдет общегородская минута молчания в память о тех, кто пал на полях сражений или умер после войны от болезней и ран. В это время городской транспорт остановится, в столице зазвонят колокола сотен церквей.