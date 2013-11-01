Грабитель-неудачник попытался убежать от милиции и прыгнул в озеро

В Киеве после неудачной попытки завладеть сумками школьниц грабитель бросился в озеро, убегая от преследования милиционеров.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, инцидент произошел вчера в Шевченковском районе города в парке недалеко от станции метро “Нивки”.

Как отметили в ОСО, мужчина на глазах у многих граждан, которые не предприняли никаких действий для пресечения правонарушения, пытался отобрать сумки у двух 17-летних девушек.

Увидев сотрудника милиции, грабитель устремился в парк и пытался уйти от преследования правоохранителя, бросившись в озеро.

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В милиции отметили, что правоохранитель по телефону передал информацию о происшествии своим коллегам, которые спустя некоторое время на другом берегу озера “приняли беглеца, чтобы обогреть после неудачного заплыва”.

Грабителем оказался 35-летний житель Винницкой области, в отношении которого уже было открыто два уголовных производства за совершение хулиганских действий и кражу.

Задержанному вручено сообщение о подозрении в грабеже.