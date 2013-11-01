На 223 округе в Киеве голоса избирателей покупают за 400 грн - Свобода

В ВО “Свобода” заявляют о фактах подкупа голосов избирателей в 223-м округе Киева.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили член Политсовета ВО “Свобода” и зарегистрированный кандидатом в народные депутаты Украины в 223-м округе Юрий Левченко и народный депутат от ВО “Свобода” Андрей Ильенко. В подтверждение своего заявления они обнародовали видеоматериалы.

Как утверждают в “Свободе”, эти видео подтверждают подкуп в интересах Виктора Пилипишина, который, по их убеждению, скорее всего, также будет баллотироваться в этом округе.

На пресс-конференции журналист Владимиром Тищенко сообщил, он по просьбе ВО “Свобода” устроился заниматься агитацией “за Пилипишина”.

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“Мне выдали бланки, в которые я должен был записывать своих соседей. Я должен был прийти к соседу, агитировать за Пилипишина, сказать, что за него нужно проголосовать обязательно и плюс, что он может оказать материальную помощь каждому. За это человек должен был мне представиться, дать год рождения, местожительство, контактный телефон. За это я человеку должен был пообещать, что до выборов ему отдадут 200 грн. О том, кто будет передавать деньги, мне не говорилось. Это 200 грн до выборов и 200 грн после выборов будет получать человек, который проголосует за Пилипишина”, - рассказал Тищенко, добавив, что ему лично предлагалось 50 грн за каждого человека до выборов и 50 грн после выборов.

На пресс-конференции было продемонстрировано видео, на котором, по объяснению Тищенко, можно увидеть работу так называемых “домовых” и “десятников” в организации подкупа жителей центрального района столицы.

Как заявил Тищенко, “в этом году у них планка выросла. Если в прошлом году на одном из участков на Нивках нужно было “скупить” 400 голосов, то в этом году - 800”.

В свою очередь Левченко сообщил, что 31 октября подал заявление в Генеральную прокуратуру Украины и передал соответствующие видеодоказательства этого заявления о подкупе избирателей. По его словам, Тищенко также подал такое заявление как автор журналистского расследования. Кроме того, такие заявления подали также ряд жителей Шевченковского района, - “то есть те люди, которых непосредственно пытались подкупить”, сказал Левченко.

Он заявил, что эти видеоматериалы не являются фальшивыми, постановочными и убедиться в этом правоохранители могут, вызвав к себе людей, которые есть на отснятом материале. Их фамилии и адреса “Свобода” готова предоставить милиции.

Левченко отметил, что сегодня все эти видео будут изложены в Интернете для открытого доступа.

“Мы будем дальше продолжать эту работу (по выявлению фактов подкупа — УНИАН). У нас появилось очень много информаторов, то есть сторонники сообщают все больше об этих событиях. Я думаю, мы будем все больше снимать вот таких скупщиков “человеческих душ” и презентовать”, - пообещал Левченко.

Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года ЦИК счел невозможным установление достоверных результатов голосования в 223-м округе, а Верховная Рада рекомендовала ЦИК назначить в нем повторные выборы.

Кандидат от ВО «Свобода» Левченко заявлял, что, согласно первичным протоколам УИК, он опережал своего соперника Пилипишина более чем на 900 голосов. Однако во время пересчета голосов оказалось, что бюллетени за Левченко были испорчены, признанные недействительными, и таким образом Пилипишин опередил соперника. На сайте ЦИК именно Пилипишин был объявлен победителем.

Повторные выборы в ВР в округе №223 назначены на 15 декабря 2013 года.

По состоянию на 30 октября ЦИК уже зарегистрировала в 223-м округе 18 кандидатов. Однако среди них нет Пилипишина.