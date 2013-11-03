Реконструкция форсирования Днепра и боев за освобождение Киева
19:03, 03 ноября 2013Киев
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В Киеве состоялся X Международный военно-исторический фестиваль «Даешь Киев!», приуроченный к 70-летию освобождения города.
В рамках фестиваля в урочище Ситняки Деснянского района состоялась военно-историческая реконструкция эпизода боя по форсированию водной преграды и захвату плацдарма в боях за Киев.
Военно-историческая реконструкция боев за Киев
Военно-историческая реконструкция боев за Киев
Военно-историческая реконструкция боев за Киев
Военно-историческая реконструкция боев за Киев
Военно-историческая реконструкция боев за Киев
Военно-историческая реконструкция боев за Киев
Военно-историческая реконструкция боев за Киев
Военно-историческая реконструкция боев за Киев
Военно-историческая реконструкция боев за Киев
Военно-историческая реконструкция боев за Киев
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