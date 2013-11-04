В Киеве открыта новая спортивная площадка для воркаута

3 ноября 2013 в Киеве по адресу пр-т. Оболонский 34 была открыта новая спортивная площадка для занятий популярным спортивным направлением стрит воркаут.

Шоу - программа мероприятия состояла из выступления титулованных звезд, сборной Киева по стрит воркауту и соревновательного марафона. Состязания проходили по трем дисциплинам: фристайл, подтягивания на турнике и отжимания на брусьях. Победителем соревнований стал киевлянин Григорий Томащук.

Общественная организация «Стрит Воркаут Украина» занимается пропагандой здорового образа жизни и развитием дворового спорта. Цель проекта – привлечение детей и молодежи к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Инициатором установки площадки стал почетный президент этой организации Вадим Столар, который вместе с лидером движения воркаут в СНГ Денисом Мининым осуществляет восстановление дворового спортивного комплекса Оболони.

В общей сложности на Оболони было восстановлено уже более 15 старых спортивных площадок и установлено 10 новых.