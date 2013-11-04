В Киеве пройдет общегородская минута молчания в память освободителей

В день освобождения Киева от фашистских захватчиков, 6 ноября, в столице впервые пройдет общегородская минута молчания в память о погибших участниках боев за Киев. Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, минута молчания начнется в 12 часов 05 минут.

«Мемориальные церемонии утверждают ценности общества, объединяют людей в уважении и благодарности к освободителям», – высказал убеждение глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Объявления о минуте молчания накануне прозвучат по телевидению и радио. На всех улицах города на 60 секунд будет остановлено движение транспорта. А в киевских церквях в минуту молчания начнется колокольный звон.

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Вечером того же дня в Парке Славы состоится еще одно мемориальное мероприятие, на которое городская власть приглашает всех киевлян, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны. С 18.00 до 22.00 здесь будет проходить акция «Почтим память освободителей», во время которой волонтеры будут раздавать всем желающим лампадки. Киевлянам предлагают пронести эти лампадки вместе с фотографией погибшего родственника по Аллее Славы, а затем оставить горящую свечу на Аллее или возле могилы Неизвестного солдата.

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Напомним, 6 ноября в Киеве объявлен выходным днем. В связи с тем, что в этот день в центральной части города состоится ряд массовых мероприятий, работники бюджетных структур официально освобождены от работы, а коммерческим предприятиям городская власть рекомендовала воздержаться от работы 6 ноября. Городская власть приняла решение в связи с 70-летием освобождения Киева, а также во исполнение задач Президента Украины Виктора Януковича по повышению социальной защиты ветеранов, выделить средства на предоставление материальной помощи столичным ветеранам. Помимо этого ветераны, участвовавшие в освобождении Киева, получат памятные награды. Всего в столице Украины на данный момент проживает 498 освободителей Киева.