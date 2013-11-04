Два офицера милиции по делам несовершеннолетних торговали наркотиками

В Киеве два офицера криминальной милиции по делам несовершеннолетних осуждены за торговлю наркотиками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, суд признал их виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (сбыт психотропного вещества) Уголовного кодекса и назначил наказание каждому в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В ходе досудебного расследования было установлено, что сотрудники криминальной милиции по делам несовершеннолетних Оболонского райуправления внутренних дел организовали продажу своим наркозависимым знакомым амфетамина. Так, милиционеры получили 500 грн за реализацию дозы наркотика мужчине, который проживал с ними в одном доме. Сразу после незаконной сделки милиционеры были задержаны. На время следствия оба злоумышленника находились под домашним арестом.

Оба осужденных лишены специального звания «капитан милиции» и уволены из рядов милиции.