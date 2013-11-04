СБУ поймала преступников, которые похитили из банка 16 млн грн

СБУ пресекла противоправную деятельность группы лиц, которые наладили механизм несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем одного из банковских учреждений Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленники для внедрения преступной схемы готовились в течение 5 месяцев. Четверо граждан Украины открыли фиктивное предприятие – однодневку, заключили с банком соглашение об установлении в офисном помещении финансового учреждения терминала для проведения безналичных расчетов. С этой целью злоумышленники с помощью Р0S-терминали несанкционированно вмешались в платежную систему банка и незаконно перечислили 16 млн. грн, принадлежавших финансовому учреждению, на карточный счет, открытый на одного из участников группы.

В конце октября во время спецоперации СБУ задержала в Киеве четырех злоумышленников во время получения ими средств из кассы банка.

Читайте также: Украинцев все чаще обворовывают замаскированными приспособлениями на банкоматах (видео)

Установлено, что организатор группы – 32-летний житель Киевской области с техническим образованием, который находится в международном розыске с 2007 года за совершение преступлений, связанных с завладением средств банковских учреждений России и Украины путем осуществления хакерских атак на счета клиентов банков, использования поддельных платежных карточек, установления на банкоматах скимминговых комплексов и т. п.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники), ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой лиц), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предприятие, которое причинило большой материальный ущерб банку) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины.

Организатору преступной группы Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Средства в полном объеме возвращены банковскому учреждению.