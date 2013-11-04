В Киеве готовятся к обсуждению юбилея Шевченко

В Киеве будут решать, как праздновать 200-летний юбилей Кобзаря. Совещание состоится в Национальном музее Тараса Шевченко, сообщает ТСН.

Шевченковеды и общественные деятели говорят, что перед утверждением их проект должен быть согласован на всех уровнях, чтобы празднование прошло достойно и без неприятных сюрпризов. К участию в обсуждении уже приглашены ученые, а также представители парламентского Комитета по вопросам культуры и духовности и общественности.

Будет горячее обсуждение. Кроме того, проходят различные реконструкции, строительства, на объектах, связанных с Тарасом Шевченко и в Каневе, и на родине Шевченко, но мы видим этот вопрос так, чтобы за этими стройками и реконструкциями не исчез сам Шевченко ", - сказал народный депутат Вячеслав Кириленко. Ожидается горячее обсуждение.

Также к юбилею запланированы различные реконструкции, ремонты и строительства на объектах, которые связаны с Тарасом Шевченко в Каневе и на родине поэта. Вероятно, к знаменательной дате обновляются экспозиции шевченковских музеев. Ранее сообщалось, что в 2014-й в Украине объявлен годом Тараса Шевченко.