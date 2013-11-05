Стоимость проезда в метро вырастет до 3,5 гривен (видео)

Столичная администрация готовит непопулярный шаг - повышение тарифа за проезд в метро в Киеве до 3,50 грн, сообщает ТСН. Сейчас киевляне платят 2 грн за поездку, что ниже себестоимости, возмущаются работники метро. "А в метрополитене за эти же деньги нужно содержать колеи, эскалаторы, платить за электроэнергию, вагоны те же, тоннели, станции, вентилировать, откачивать воду, освещать", - перечисляет директор метрополитена Владимир Федоренко.

Дебет с кредитом в метро не могут свести уже почти десятилетие. Основная причина - льготники, которых у нас 25%. Деньги за них должны компенсировать киевская власть и министерство финансов.

Однако сейчас уже ясно, что проезда по 2 грн уже не будет. Те, кто будет ездить часто и много, будут платить по 3 грн. Средняя стоимость поездки составит 3,50 грн. По крайней мере, такие предложения передали в мэрию. "Если бы мы получили 3,03 грн с каждого пассажира, метрополитен не был бы убыточен. Метрополитен бы насчитал амортизацию, которая необходима для восстановления изношенных средств за год - 240 млн", - говорит Федоренко.

А вот проезд льготников с плеч властей переложат на киевлян и гостей столицы. Больше всего заплатят именно они.