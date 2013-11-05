На ликвидацию оползней в Киеве не хватает денег и техники

47 новых оползней, 12 из которых получили статус чрезвычайная ситуация регионального уровня – небывалое количество оползней за всю историю Украины в течение 2013 года случилось в Киеве. Причина – погода, утверждают специалисты : весной в столице склоны начали испытывать небывалые разрушения, из-за таяния снега и техногенных факторов «Киев начал сползать». Стоимость противооползневых работ, учитывая их масштаб, достаточно высока и еще точно не просчитана. Эксперты говорят, Киев собственными силами не справится, город нуждается в помощи из государственного бюджета.

«Еще весной мы обратили внимание на эту резонансную проблему, зафиксировали все адреса, по которым происходят разрушительные процессы и составили интерактивную карту, чтобы каждый киевлянин мог проверить безопасность собственного жилья. Кроме жилых районов, в опасности оказались достопримечательности Киева, например, Парковая дорога, Мариинский парк, а также крупные транспортные развязки и мосты», - сообщила председатель Общественного совета при КГГА Марина Бурмака .

«Несмотря на остроту проблемы, по ее словам, профильное коммунальное предприятие и доныне не имеет ни средств, ни спецтехники для проведения необходимых работ. Все услуги, которое КП может предоставлять, - это руки 200 работников » , - сообщила Марина Бурмака по итогам встречи с директором КП " Специализированное управление противооползневых подземных работ" Николаем Семенишиным.

«Коммунальное предприятие просит профинансировать те проекты, которые уже были начаты. Это, например, 150 млн. грн. на завершение 12 объектов капитального строительства. По 12 точкам, признанным чрезвычайными ситуациями, завершается оценка стоимости работ, еще 40 оползней прошли техобследование, нужны средства на топографию, на гидрологию и проектные работы. В целом, при отсутствии надлежащего финансирования коммунальное предприятие, без собственной техники даже не сможет привлечь подрядчиков, потому что не будет чем с ними расплатиться», - сообщила Марина Бурмака.

Директор новосозданного КП уверяет, что благодаря сохранившемуся штату опытных работников предприятия ситуация находится под контролем, но, кроме финансирования текущих работ, других средств нет .

«Служба гидрологического контроля сегодня нас мониторит, по всем опасными участками на оползнеопасной территории вынесено предписания субъектам хозяйствования. То есть, мы эту проблематику видим и знаем. Конечно, остается вопрос относительно соответствующего обеспечения финансирования. Поэтому и обращение было предоставлено на всех уровнях, то есть эта проблематика нуждается в государственной поддержке. Город не в состоянии обеспечить финансирование ликвидации последствий оползней. Необходима значительная сумма средств. Мы сегодня выполняем функции эксплуатации, потому что у нас более 154 км - это наши инженерные сооружения : подпорные стенки , дренажные штольневые системы - мы их обслуживаем , эксплуатируем и ремонтируем. Нужна спецтехника которая могла бы немедленно реагировать на те или иные процессы, которые будут связаны с оползнями. Поэтому и мы просили у Киевсовета минимум - 8 млн. грн., и будем просить, потому что для выполнения своих функций безусловно нужна техника» , - говорит Николай Семенишин .

Напомним, 1 ноября 2012 создано коммунальное предприятие "Специализированное управление противооползневых подземных работ" и на основании этого решения с ПАО " СУППР " было заключено соглашение о бессрочном прекращении действия соглашения на владение и пользование имуществом территориальной общины города . Киевский горсовет на заседании 23 октября 2013 г. принял решение о прекращении деятельности ПАО "Специализированное управление противооползневых подземных работ". Все сотрудники ликвидированного предприятия (ПАО ) перешли на работу в новую коммунальную структуру. Сейчас предприятие выполняет текущее содержание, эксплуатацию и ремонт гидротехнических сооружений (дренажные штольни, дренажи мелкого залегания, системы водоотвода на склонах) . Финансирование на эти - текущие работы предусмотрено на 100 %.