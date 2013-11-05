В Киевской области депутату райсовета прострелили бедро

В Киевской области неизвестный мужчина стрелял в депутата Барышевского райсовета Николая Семеняка.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, инцидент произошел вчера вечером.

Потерпевший приехал домой, вышел из автомобиля и в темноте увидел, что к нему кто-то приближается.

"В это время неизвестное лицо произвело в направлении Семеняка выстрел, пуля от которого раздробила левое бедро. После нападения неизвестный скрылся с места совершения преступления", - отметили в ОСО.

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Потерпевшего автомобилем скорой помощи доставили в лечебное заведение. После проведения правоохранителями осмотра места происшествия были изъяты вещественные доказательства и выяснено, что выстрел был произведен из гладкоствольного оружия.

Следователем местной милиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Милиция рассматривает все возможные мотивы совершения преступления. Проводятся соответствующие розыскные мероприятия с целью установления лица, совершившего правонарушение, и его местонахождения.