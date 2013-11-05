Прорезную залило горячей водой (фото, видео)
20:32, 05 ноября 2013Киев
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Движение в центре частично перекрыто
На Прорезной прорвало трубу / Фото : Магнолия-ТВ
В связи с прорывом теплотрассы по ул. Прорезной движение транспорта на участке от ул. Пушкинской до ул. Крещатик полностью перекрыто.
В центре Киева временно ограничили движение автотранспорта / Фото : Магнолия-ТВ
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ города, объезд аварийного участка можно осуществлять по улицам Владимирская и Михайловская.
Труба, которую прорвало, находилась под автомобилем / Фото : Магнолия-ТВ
Как сообщал УНИАН, в Киеве около 100 домов отключены от отопления и горячего водоснабжения из-за повреждения трубопровода на пересечении улиц Прорезной и Пушкинской.
Пострадавший от горячей воды автомобиль / Фото : Магнолия-ТВ
Авария произошла сегодня в 13.10 в связи с высоким уровнем изношенности труб.
Устранить повреждение и возобновить теплоснабжение потребителям планируется на протяжении суток.
Видео ТСН
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