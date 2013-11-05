Прорезную залило горячей водой (фото, видео)

В связи с прорывом теплотрассы по ул. Прорезной движение транспорта на участке от ул. Пушкинской до ул. Крещатик полностью перекрыто.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ города, объезд аварийного участка можно осуществлять по улицам Владимирская и Михайловская.

Как сообщал УНИАН, в Киеве около 100 домов отключены от отопления и горячего водоснабжения из-за повреждения трубопровода на пересечении улиц Прорезной и Пушкинской.

Авария произошла сегодня в 13.10 в связи с высоким уровнем изношенности труб.

Устранить повреждение и возобновить теплоснабжение потребителям планируется на протяжении суток.