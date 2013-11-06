В Киеве открыта новая станция метро “Теремки”, которой завершено строительство Куреневско-Красноармейской линии.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах по случаю открытия станции приняли участие Президент Украины Виктор Янукович, председатель КГГА Александр Попов, экс-мэр Киева Александр Омельченко, представители местной власти, а также руководство Киевского метрополитена и Киевметростроя.

Янукович поблагодарил строителей и всех причастных к строительству столичного метро.

По его словам, каждый на своем месте делает свой небольшой вклад в развитие столицы, и это, по его убеждению, является шагами к строительству столицы. Янукович отметил, что сегодняшнее событие войдет в историю. “Главное, чтобы мы не останавливались на этом развитии метрополитена, и я пообещал несколько лет назад, что они (метростроевцы - УНИАН) не будут без работы, то есть мы строили и будем строить. А киевлянам, жителям города я пожелаю, чтобы они всегда с удовольствием ездили в метро и считали его лучшим транспортом в Киеве”, - сказал Президент.

Он осмотрел представленный на платформе поезд, модернизированный на Крюковском вагоностроительном заводе.

В то же время, на другой платформе был представлен новый поезд, изготовленный на московском заводе, но его Янукович не осмотрел.

После этого Президент обратился ко всем собравшимся на торжественной церемонии и пообещал, что для метрополитена будут строить самые современные вагоны.

“Заказ уже есть на 95 вагонов, из них 50 - для Киева. Новых, удобных вагонов. И другие метрополитены страны также получат такие возможности”, - прибавил Янукович.

После этого он попрощался и покинул станцию.

Церемонию продолжил руководитель Киевметростроя Владимир Петренко, который передал руководителю метрополитена Владимиру Федоренку символический ключ от станции метро “Теремки”.

Петренко отметил, что с Президентом были проведены переговоры о продолжении строительства метро в столице. “До конца года начнется работа по строительству 4-й ветки... Нам нужно 3-4 года, чтобы сделать пусковой участок, соединить Левый берег с Правым метрополитеном, пустив первый пусковой комплекс”, - сказал Петренко.

Как отмечалось на открытии, станция метро “Теремки” является 18-й станцией Куреневско-Красноармейской линии и 53-й работающей станцией метро в столице.

После передачи ключа и завершения церемонии станция была открыта для пассажиров. С платформы отправился первый поезд с пассажирами.

*** Пропускная способность станции «Теремки» - 40 пар поездов в час, 34 тысячи пассажиров в час. Количество рабочих мест на участке - 156.

За станцией построены развороты для поездов. Это сразу несколько тоннелей. Рельсы соединены шестью стрелочными переводами, чтобы поезда могли осуществлять разворот или останавливаться на техосмотр.