Киев празднует юбилей освобождения от нацистов

В Киеве проходят торжества по случаю 70-летия освобождения столицы Украины от фашистских захватчиков. Только на церемонию возложения цветов к могиле Неизвестного солдата пришло 35 тысяч киевлян, десятки тысяч жителей города приняли участие в других мероприятиях первой половины дня. Впрочем массовые события произойдут ближе к вечеру.

Празднование юбилея освобождения началось зажжением Вечного огня возле Национального музея истории Великой Отечественной войны и возложением гирлянды воинской славы. «Мы – дети послевоенных лет – счастливы, потому что родились во времена мирного неба и можем сегодня развивать нашу независимую страну. В то же время нам выпала большая честь общаться с настоящими героями, завоевавшими нам такое право, – это наши дорогие ветераны. В истории Великой Отечественной войны было несколько военных операций, кардинально изменивших ход войны. Среди них и героическая оборона Киева, и события 70-летней давности – освобождение столицы Украины от фашистских захватчиков. Повлиять на историю Великой Отечественной войны – это значит повлиять на окончательную победу во Второй мировой войне. Мы помним, какой ценой завоевана эта Победа. И наша святая обязанность – передать правду о войне следующим поколениям. Поздравляю всех с 70-й годовщиной освобождения нашего города, желаю мирного неба, счастья и благополучия», – сказал в приветственном слове во время церемонии председатель КГГА Александр Попов.

В 10.00 Президент Украины Виктор Янукович вместе с ветеранами, руководством государства и Киева, общественностью почтил память воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы. Несколько позже там же состоялась масштабная церемония возложения цветов киевлянами. В целом поклониться воинам, погибшим, освобождая город, пришли более тридцати тысяч жителей столицы. Сейчас на улицах в центре города очень много людей с символикой праздника в руках. Также многие водители пристроили на автомобили флажки.

11.00 в Киеве прозвучали залпы военных орудий – в это время на Майдане Независимости состоялся торжественный ритуал поднятия Штандарта. Киевляне и гости столицы наблюдали за военно-историческим шествием при участии военной техники времен Великой Отечественной войны и парадом военных оркестров на Крещатике.

В 12.05 в городе остановился общественный транспорт, зазвонили церковные колокола – в Киеве объявили минуту молчания. После этого торжества возобновились. Так, возле Киевского дворца детей и юношества начался праздничный детский концерт «Освободителям Киева честь и слава». А в Национальном дворце искусств «Украина» – концерт с участием звезд украинской эстрады для ветеранов и освободителей Киева. Накануне юбилея все столичные ветераны и жертвы нацистских репрессий получили по случаю праздника и во исполнение задач Президента Украины Виктора Януковича по усилению социальной защиты ветеранов социальную помощь. Освободители Киева также получили памятную награду.

Празднование юбилея продлится до позднего вечера. В 16.00 возле Национального музея истории Великой Отечественной войны состоится Молодежный флешмоб памяти «Спасибо за Киев». С 18.00 до 22.00 в парке Славы состоится мемориальная акция «Почтим память освободителей». Киевляне и гости столицы получат лампадки со свечами и установят их у могилы Неизвестного солдата. А в 19.30 на Майдане Независимости начнется праздничный концерт, который завершится фейерверком.