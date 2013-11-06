В Киеве прошел неожиданный ливень с громом и молнией
Грозы бывают при меняющейся погоде в любое время года - даже зимой. Но для осени это редкое явление.
Сегодня в Киеве прошел неожиданный для поздней осени ливень с громом и молнией. Киевляне в некоторых районах попали в водные ловушки, пишут Вести.
В соцсетях удивляются аномальному ливню и шутят, что осень сошла с ума.
В Гидрометцентре назвали ноябрьскую грозу крайне редким явлением.
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"Чего-то чрезвычайного тут нет нет. Грозы бывают при меняющейся погоде в любое время года - даже зимой. Но все-таки это редкое явление. Грозы обычно наблюдаются при температуре выше +20 градусов, а сейчас в Киеве +16 градусов. В данном случае сыграл свою роль атмосферный фронт котрый проходит через столицу", - рассказал начальник Гидрометцентра Николай Кульбида.