Под стены Верховной Рады должны прийти 20 тысяч пикетчиков - КГГА

Завтра к Верховной Раде Украины собираются прийти около 20 тысяч представителей различных партий и общественных организаций.

Как сообщили УНИАН в Департаменте общественных коммуникаций Киевской горгосадминистрации, соответствующие заявки поданы в КГГА от организаторов акций.

Согласно поданным заявкам, ГО “УДАР” планирует провести пикетирование ВР, начиная с 6.00 утра при участии 5 тыс. своих сторонников.

КГО “Батькивщина” в 9.00 колонной своих представителей отправится шествием под Верховную Раду с целью провести там мероприятие в поддержку законопроектов относительно лечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и европейской интеграции. Заявлено участие 5 тыс. человек. Митинг в поддержку ассоциации с Европейским Союзом проведет возле парламента в 9.00 ПП “Европейская партия Украины”, в котором заявлено 1 тыс. человек. Еще 350 своих представителей выведет к ВР КГО ВО “Свобода”, которая организует там пикетирование.

Со своей стороны Киевский городской комитет КПУ подал заявку на проведение акции “Наше будущее — социализм”, с маршрутом движения от Бессарабской площади по ул. Крещатик, через Европейскую площадь к Верховной Раде Украины. Время проведения акции: 9.30 — 14.00. Заявлено участие 10 тыс. человек.

Пикетирование с требованием запретить Коммунистическую партию Украины проведет Конгресс Украинских Националистов возле Администрации Президента Украины с 11.00 до 12.00. Заявлено участие 100 человек.

Кроме того, 300 представителей РГО “Право народа” придут к зданию парламента для участия в митинге с целью защиты прав и интересов избирателей Киевской области (время проведения 8.30 - 14.00).

Заместитель председателя КГГА Александр Пузанов уточнил, что КГГА в судебном порядке не будет ограничивать проведение акций.