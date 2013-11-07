Второй тоннель на Почтовой площади обещают закончить к середине декабря (фото)

Проехаться по новому тоннелю под Почтовой площадью киевляне смогут лишь через месяц-полтора, пишет "Сегодня".

Вместо обещанного на 6 ноября, открытие перенесли на середину декабря. Полностью закончить объект власти обещают к маю следующего года. «Сегодня» разобралась, почему открытие перенесли и как сейчас идут работы на Почтовой.

Вчера на строительстве второго тоннеля в районе Речного вокзала кипела работа — трудились сотни строителей и десятки машин. Внешняя конструкция второго тоннеля почти готова, огромный котлован под вокзалом уже накрыт бетоном. От него до церкви Рождества смонтирована ровная прогулочная поверхность, но широкую «потемкинскую» лестницу к речвокзалу делать еще не начали. «Финишируем. К началу зимы должны добить тоннель», — рассказали «Сегодня» рабочие. От затянувшейся стройки страдают и пешеходы, и велосипедисты. А в действующей части тоннеля — постоянные заторы. На набережную с Почтовой теперь можно попасть лишь тремя достаточно опасными путями: через хлипкую лестницу у здания «Киевпастранса», узкий проход на новой эстакаде и по нерегулируемому переходу от парковки отеля. На наших глазах машина, выезжающая из тоннеля, едва не сбила пешехода — светофора здесь пока нет. «Я живу на Подоле, часто катаюсь по набережной на велосипеде. Раньше через мост перейдешь — и ты на набережной. А из-за этой стройки приходится велосипед более 500 м тащить на своем горбу», — пожаловался нам киевлянин Антон.

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В КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» нам рассказали, что планируют закончить тоннель в декабре. «Уже выполнено 85% работ. Из оставшегося — окончание установки монолитной плиты над тоннелем и мощение пешеходной части площади», — сказал нам замдиректора КП Николай Васильцов. По его словам, главная причина задержек — нехватка денег. «Сейчас долгов перед рабочими у нас нет, но они снова начинают набегать. В ближайшее время город должен выделить на работы еще 20 млн грн», — говорит Васильцов. По его данным, из 429 млн грн общей стоимости реконструкции площади на сегодня освоено 300 млн грн.

Прогуляться по обновленной площади можно будет в мае. Именно тогда планируют закончить строительство подземного торгового центра, без которого пешеходную часть не откроют. Сейчас на месте центра забивают сваи. «Работы идут. Пешеходную часть и ТЦ надеемся закончить весной. Мы немного поменяли проект благоустройства: в покрытии прогулочной части площади будет проложена светодиодная подсветка. Продолжаются работы по проектированию здания «Макдональдса» — оно должно вписаться в комплекс будущей площади. Сам ресторан останется на прежнем месте», — рассказал нам автор проекта Почтовой площади и ТЦ, архитектор Андрей Миргородский. Напомним, торговый центр опустится на два этажа вниз под Почтовую площадь. Выход из него будет расположен справа от Почтового домика и Церкви Рождества Христова.

Власти обещают, что поедем по второму тоннелю в декабре. «Сдадим его примерно 5—10 декабря. На завершение не хватает около 50 млн грн. Мы их ищем и деньги точно будут», — рассказал «Сегодня» первый зам главы КГГА Анатолий Голубченко. Напомним, после реконструкции пропускная способность развязки (сюда входит два тоннеля и эстакада. — Авт.) должна увеличиться с 8,9 тыс. авто/час до 10 тысяч. Общая стоимость проекта — 429 млн грн.