Станцию метро "Львовская брама" хотят открыть к 2015 году

Сразу после открытия метро «Теремки» горвласти пообещали еще в этом году начать строительство четвертой ветки метро на Троещину, а в следующем — разморозить станцию метро «Львовская брама», которая простаивает уже 17 лет, пишет "Сегодня".

«Станция нужна горожанам, как воздух! Это ведь центр города. Перрон и техпомещения были построены еще в 1996 году, но из-за отсутствия средств объект был заморожен. На днях мы обсуждали этот вопрос с руководством города и было принято решение, что строить выходы и сам вестибюль станции начнем уже в следующем году, чтобы открыть ее к 2015-му», — рассказал «Сегодня» гендиректор «Киевметростроя» Владимир Петренко. Сейчас в мэрии работают над сметой и поиском средств. По словам Петренко, нужно проложить наклонный тоннель на поверхность: «Он будет состоять из двух частей, как на станции «Золотые ворота». Первая часть — 120 метров, и вторая — 30 метров. Думаю, что при наличии финансирования мы успеем все сделать за год». Вестибюль станции должен появиться на месте клумбы рядом с недостроем театрального института.

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Напомним, ранее власти заявляли о намерении привлечь к строительству инвесторов — предполагалось, что выходы из станции расположат в торговом центре. Три года назад стоимость завершения работ оценивали в 300 млн грн.

В ближайших планах — и строительство четвертой ветки метро. «Думаю, строить первый участок начнем уже в декабре. Если все сложится с финансированием, которое нам пообещал президент Янукович на открытии «Теремков», работы начнем усиленными темпами. Первый участок — это пять станций от «Подольской» до «Радужной» (рядом со станцией горэлектрички)», — говорит глава «Киевметростроя». «Подольская» будет связана пересадочным узлом со станцией «Тараса Шевченко» (синяя ветка). «Этот участок сложный — нужно менять инженерные коммуникации. Следующая станция появится на Рыбальском полуострове, еще две станции на Подольском мосту. Станцию на Трухановом острове можно открыть уже через два года, а весь участок до «Радужной» реально завершить к 2016 году», — обещает Петренко.