В Киеве убили российского бизнесмена

В среду, 6 ноября, около 17.00 в Соломенском районе Киева убили предпринимателя.

Об этом пишет газета “Вести”, ссылаясь на информацию от жильцов дома, где произошло убийство.

"В тот момент он общался на пороге парадного по ул. Кудряшова со своим другом. Подошел неизвестный, выстрелил из огнестрельного оружия и убежал", - рассказали жильцы дома.

"Пуля попала мужчине в голову, он умер на месте. Следователи в близлежащей урне нашли два пистолета", - добавили местные жители.

Представители милиции, прибывшие на место происшествии на улице Кудряшова, обнаружили труп мужчины 1964 года рождения с двумя ранениями - в голову и грудь, сообщает РИА Новости.

"От полученных ранений мужчина умер на месте. Он - гражданин Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

Уголовное производство возбуждено по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство").