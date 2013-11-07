В Киевском зоопарке перестали платить заработную плату

Работникам Киевского зоопарка не выплачивают зарплату из-за задержки средств казначейством.

Об этом в переданном УНИАН комментарии сообщила начальник отдела связей с общественностью Киевского зоопарка Анжелика Комарова.

“Уже 18 дней люди не могут получить деньги. В соответствии с коллективным договором, выплата аванса осуществляется с 21 до 24 числа текущего месяца, окончательная выплата – до 7–10 числа. Уже время получать зарплату, но до сих пор не выплатили аванс”, - заявляет Комарова.

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По ее словам, руководство объяснило работникам, что зарплату начислили, “однако деньги задерживает казначейство”.

“В казначействе оправдывают задолженность, ссылаясь на конец года, жалуются, что такого не было с 1996 года”, - добавила работник зоопарка.

Как сообщал УНИАН, раньше власть в регионах неоднократно заявляла о блокировании Госказначейством средств территориальных общин.

30 октября на брифинге в Кременчуге народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Юрий Шаповалов заявил, что Государственному казначейству Украины ежемесячно не хватает на проплаты 10-11 млрд грн.

«Казначейство – это большая проблема. Я постоянно на связи с Госказначейством и с его руководителем Харченко. Честно говоря, он прячется уже от меня и не берет трубку. Но пока еще не все платежи проходят. Вы видите результат и по зарплатам. В среднем, как объяснил Харченко, Украине в месяц не хватает от 10 до 11 млрд на проплату всех платежей», - сказал Шаповалов.

На пресс-конференции в УНИАН 4 ноября председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь сообщил, что по состоянию на 31 октября 2013 года сумма задержки средств Госказначейством перед высшими учебными заведениями города Киева в целом составляет 23 млн грн.