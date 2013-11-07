Задолженность столицы перед "Киевэнерго" составляет почти миллиард гривен

Общая сумма задолженности потребителей столицы перед компанией “Киевэнерго” составляет в настоящее время 971,6 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО “Киевэнерго”. При этом задолженность компании перед ГП «Энергорынок» на начало ноября с.г. составляет 671,3 млн грн.

Как отмечают в «Киевэнерго», самым большим ее должником за потребленную электроэнергию остается ПАО «АК «Киевводоканал».

Так, по состоянию на 1 ноября долг «Киевводоканала» за электроэнергию составляет 599,1 млн. грн, или почти 62% общей задолженности всех потребителей столицы перед компанией. На протяжении октября задолженность предприятия увеличилась на 6,9%, или на 38,6 млн грн. При этом с начала 2013 года долги «Киевводоканала» за потребленную электроэнергию возросли в 2,2 раза.

Кроме того, задолженность других крупнейших коммунальных должников перед «Киевэнерго» - КП «Киевпасстранс» и КП «Киевгорсвет» увеличилась в октябре с.г. на 3,5 млн грн (+17,4%) и 2,2 млн. грн (+13,5%) соответственно, до 23,8 млн грн и 18,5 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, 5 ноября компания «Киевэнерго», которая является как энергопоставляющей, так и энергогенерирующей, выразила обеспокоенность пятикратным увеличениям с начала 2013 года задолженности государственного и столичного бюджетов за энергоносители.

Согласно сообщению, задолженность учреждений, которые финансируются из государственного бюджета, за тепловую энергию в октябре 2013 достигла 36 млн грн. Задолженность учреждений, которые финансируются из местного бюджета, достигла 402,9 млн грн.

«В частности, долг за тепловую энергию городского бюджета составляет 90,5 млн грн, а районных бюджетов - 318,7 млн грн», - отмечалось в сообщении.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Основными акционерами «Киевэнерго» является компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).