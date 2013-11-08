Злоумышленников, котрые подожгли кафе в центре Киева, приговорили к пожизненному заключению

В Киеве к пожизненному заключению приговорены три злоумышленника, которые в августе 2008 года подожгли кафе-ресторан «Блинофф» на бульваре Шевченко, в результате чего четыре человека погибли, еще восемь пострадали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как установило следствие, преступление заказал и организовал гражданин Италии, который незадолго до этого приобрел помещение, которое на то время арендовали владельцы ресторана.

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С целью вынудить арендаторов как можно быстрее освободить помещение, итальянец решил поджечь заведение. Для этого он нанял пять исполнителей, и заплатил им вознаграждение в сумме 20 тыс. дол.

Подъехав поздно вечером к ресторану с канистрами бензина, злоумышленники разлили горючую жидкость вокруг входа и подожгли. В результате пожара четыре человека, которые находились внутри заведения, погибли на месте, еще восемь пострадавших были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Среди пострадавших оказались и сами поджигатели, которые не успели убежать с места преступления, отметили в прокуратуре, добавив, что двое из них от полученных травм скончались.

Заказчик поджога был объявлен в международный розыск. Материалы расследования в отношении него выделены в отдельное уголовное производство.

Во время вынесения приговора суд поддержал позицию прокуратуры Шевченковского района Киева и назначил всем трем виновникам трагедии высшую меру наказания - пожизненное лишение свободы. Исполнители поджога признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство, ч. 2 ст. 194 УК Украины – умышленное повреждение имущества путем поджога, ч. 1 ст. 122 УК Украины – умышленное средней тяжести телесное повреждение, ч. 2 ст. 125 УК Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Кроме того, суд конфисковал принадлежащее осужденным имущество и удовлетворил гражданские иски пострадавших на сумму более 2 млн грн.