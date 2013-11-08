Компания Ахметова объявила конкурс на символ киевского ЦУМа

Собственник столичного ЦУМа – компания «ЭСТА Холдинг» - объявил конкурс на лучшую идею художественной инсталляции в атриуме универмага. Принять участие в конкурсе может любой художник или же художественный коллектив.

Работы принимаются, в соответствии с программой и условиями конкурса, до 15 декабря. Победителя определят в при участии представителей британских бюро Benoy и FourIV, которые разрабатывали интерьер ЦУМа. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение.

Напомним, с 2012 года ЦУМ находится на реконструкции, в результате которой площадь универмага будет увеличена вдвое (до 37 740 кв. м) без надстройки дополнительных этажей.