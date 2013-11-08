Вор сорвал золотую цепочку со спящего пассажира метро и потом съел ее в комнате милиции

В Киеве молодой человек сорвал в метро золотую цепочку с крестиком со спящего пассажира.

Как сообщила УНИАН пресс-офицер линейного управления в Киевском метрополитене Наталия Керницкая, сегодня около 10:00 в метро ехал молодой человек, 1987 года рождения, и уснул. К нему подошел другой молодой человек и попытался его разбудить. Однако после безуспешной попытки сорвал цепочку с крестиком со спящего парня.

Это видел еще один пассажир, который разбудил потерпевшего. Вместе они побежали за злоумышленником к выходу из вагона.

На ст.м. "Лыбедская" вор был задержан милиционером после разговора со свидетелем. Все участники истории направились в комнату милиции. Там злоумышленник для того, чтобы избежать ответственности, проглотил цепочку, общий вес которой вместе с крестиком составил 12 г.

Задержанный, 1988 г.р., ранее неоднократно судимый, безработный. И злоумышленник, и потерпевший - киевляне.

В настоящее время злоумышленника повезли в больницу на промывание желудка, чтобы достать вещественное доказательство преступления. Скорее всего, будет открыто уголовное производство по статье УК "Грабеж".