В МЧС заявили, что запах газа в Киеве не вредит здоровью

Резкий запах газа, который распространился в пятницу вечером по улицам Киева, не составляет угрозы населению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 8 ноября в Службу спасения «101» начали поступать звонки от жителей Киева и Киево-Святошинского района Киевской области о том, что на улицах и в квартирах чувствуется запах газа.

«По словам дежурного диспетчера Боярского линейно-производственного управления магистральных газопроводов установлено, что в с.Хотов Киево-Святошинского района на газораспределительной станции проводились работы по заправке одоранта в подземную емкость в большом количестве для зимнего запаса. Процесс заправки является герметическим, но в связи с закачиванием больших объемов, допускается возможность оставления небольшого количества вещества на соединительном оборудовании, которым проводилось закачивание», - говорится в сообщении.

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«В связи с этим в окружающую среду попало большое количество одоранта, из-за этого в некоторых районах Киева может чувствоваться «запах газа». Но в действительности это не газ!» – заверили в «Киевгазе».

Как известно, одорант - химическое соединение, которое добавляется в газ или воздух для предоставления ему характерного запаха.