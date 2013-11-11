В Киеве может повториться пятничная "газовая атака"

Областные газовщики заставили паниковать и проверять конфорки на плитах половину Киева. Жители сразу нескольких районов почувствовали сильный неприятный запах газа. Зловонная волна пришла из-под села Хотов, где в результате эксперимента вытек одорант — отдушка для газа. Химики говорят, что в больших количествах вещество опасно для организма, а газовщики скрывают причину аварии, пишут Вести.

При этом, ситуация может повториться.

Запах одоранта окутал Святошино, Нивки, Куреневку, Борщаговку, Сырец, Виноградарь и Оболонь. Жители Борщаговки видели машины скорой, сотрудники которой по громкоговорителю просили закрыть окна, хотя и предупреждали, что это не газ. При этом жители других частей Киева запаха не ощущали. «У нас на Подоле, как всегда. Только валерьянкой от фармзавода несет», — рассказывает житель Подола Андрей.

Вечером в пятницу «Киевоблгаз» сообщил, что на газораспределительной станции в селе Хотов Киево-Святошинского района (обеспечивает газом всю область, столицу и пять районов Житомирской области) неудачно провели закачку. Когда в хранилище с газом начали закачивать одорант (вещество, придающее природному газу сильный запах), произошла утечка, и облако отправилось на Киев. «При отсоединении шланга от емкости немного пролилось этого вещества. Не газа. Одной капли достаточно для того, чтобы покрыть площадь в 6 кв. км. Наверняка там упало больше, раз несколько районов Киева почувствовали запах», — говорит спикер милиции Киевской области Николай Жукович.

В столичной ГСЧС подтвердили, что аварии не было. «Аварийной ситуации не зафиксировано. После звонков киевлян наши сотрудники выезжали и делали замеры. Все оказалось в пределах нормы. Угрозы для здоровья, а тем более жизни не было — одорант добавляют в очень мелких дозах. Распространению запаха способствовали погодные условия: высокая влажность и сильный ветер», — рассказала спикер столичной ГСЧС Светлана Водолага.

Эксперт считает, что подобная ситуация хоть и с малой вероятностью, но может повториться. «Речь идет о несоблюдении технологических норм и человеческом факторе. Такие ситуации могут повториться, но в виде исключения из правил, а не как тенденция. В отличие от сферы ЖКХ, где прорвать может где угодно и когда угодно, газовое хозяйство и компрессорные станции у нас в хорошем состоянии, что подтверждают даже европейские специалисты», — рассказал глава правления альянса «Новая энергия Украины», эксперт по газу Валерий Боровик.

Поскольку природный газ бесцветен и не имеет запаха, самый простой способ обнаружения утечек — использование одорантов. Во время Крымской войны англичане использовали эти вещества как химическое оружие («вонючие бомбы»), а сейчас их в микродозах закачивают в трубы. «Содержание одорантов в газе минимально. Это на порядки меньше, чем предельно допустимая концентрация. Используются в основном сернистые соединения — отсюда и такой сильный запах. У чувствительных к запахам людей может кружиться голова, подташнивать. Может быть аллергическая реакция. Но главное, чтобы одорант не превышал предельно допустимой концентрации», — рассказал завотделом Института биоорганической химии и нефтехимии Владимир Кашковский.