В Киеве прошел заключительный гала-концерт тура «Потомки победителей»

В Киеве под девизом «Мы едины!» прошел заключительный гала-концерт всеукраинского тура «Потомки победителей», который был посвящен 69-летию освобождения Украины и 70-й годовщине освобождения Киева от фашистских захватчиков.

Перед зрителями, которых, по самым скромным прикидкам, на Площади независимости в субботу собралось около 100 000, выступили коллективы из Украины и России: «Любэ», «Чайф», «Братья Карамазовы», «С.К.А.Й», «Разные люди». Специальным гостем был Эмир Кустурица со своим коллективом The No Smoking Orchestra.

Тур стартовал 19 октября в Севастополе. Музыканты посетили крупнейшие города Украины –Херсон, Одессу, Черкассы, Днепропетровск, Луганск, Донецк, Харьков и Кировоград. Концерт в Киеве завершил этот многодневный марафон.

Кроме музыкантов со сцены перед собравшимися выступали ветераны Великой Отечественной войны, освобождавшие Киев и Украину от фашистов. Ветераны говорили о единстве, которое позволило народам Советского Союза одолеть сильного и жестокого врага, призывая хранить и приумножать братские связи между Украиной, Россией, Белоруссией и другими республиками бывшего СССР.

Спонсорами тура выступили украинские предприниматели-меценаты. «Это правильно, что обеспеченные люди выделяют средства на проекты, которые полезны для всего общества», - заявил лидер группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов.

Тема единства получит своё продолжение в ближайшие выходные, когда в Киеве на семинаре «Участие Украины в Евразийском экономическом союзе» соберутся более двухсот молодёжных лидеров Украины, России, Белоруссии, Армении, Грузии и других стран. Семинар пройдёт в Пуща-Водице 16 и 17 ноября. Молодые люди намерены обсудить ряд важных геополитических и социально-экономических вопросов, касающихся наших стран.