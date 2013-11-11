Катеринчук обратился к властям с просьбой разблокировать движение Киева в ЕС

Лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук обратился к Президенту Украины и лидерам партий, представленных в Верховной Раде.

«Последний парламентский день через перманентное политическое противостояние еще раз подтвердил неспособность действующего состава Верховной Рады Украины принимать жизненно необходимые для страны решения: вопрос Юлии Тимошенко подвесили в воздухе, а евроинтеграционные законопроекты положили в долгий ящик. Другого объяснения результатов пятничного голосования в парламенте подобрать невозможно. Подписание Соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите фактически поставлено под угрозу срыва, в первую очередь из-за позиции провластного большинства»,- говорится в обращении.

Политик обратился к Президенту Украины применить все свое влияние на Партию регионов для разблокирования процесса приближения к Европе и выполнения принципиальных требований Евросоюза, которые поддерживают большинство украинцев. «Ваши заявления о безальтернативности европейского выбора Украины являются серьезным основанием достижения взаимопонимания с депутатами своей партии накануне судьбоносного для всей Украины решения. С целью обеспечения европейского будущего нашей страны, осознавая исключительную драматичность сегодняшнего момента, призываю все политические силы, представленные в парламенте, отказаться от противостояния»,- заметил Катеринчук.

Отдельно лидер партии призвал осознать этот момент и отказаться от политических споров и взаимных обид.

«Интересы государства выше узкопартийной выгоды или мелких поражений. Нам нужно собраться на внеочередную сессию еще до отчета миссии Кокса-Квасневского, чтобы решить ключевую проблему, которая стала препятствием нашего пути в Европу», - подытожил политик.

Напомним, в пятницу Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак подписал Распоряжение «О персональном составе Временной рабочей группы по подготовке законопроекта о возможности лечения за рубежом лиц, осужденных к лишению свободы». Соответствующее сообщение размещено на Официальном веб-портале Верховной Рады. Документ подписан в соответствии с решением Верховной Рады Украины от 8 ноября 2013 года.