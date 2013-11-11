На сессии Киевсовета могут разрешить демонтировать незаконную рекламу

На сессию Киевсовета 13 ноября выносится проект решения об изменениях в Порядок размещения рекламы в столице. Этим документом предлагается, в частности, расширить перечень оснований для демонтажа рекламных средств, размещенных с нарушением. В частности, планируется в кратчайшие сроки демонтировать рекламу, которая установлена на коммунальных территориях без заключения договоров с городскими властями.

«Наружная реклама - один из серьезных источников наполнения городского бюджета. В этом году, имея проблемный бюджет, мы старались мобилизовать все внутренние ресурсы Киева. В том числе - ужесточили контроль за размещением рекламы. В итоге уже по состоянию на октябрь месяц план по сбору средств от наружной рекламы оказался выполненным. И это при том, что, по данным профильного управления, в городе еще довольно много рекламы, которая размещена без заключения договоров, а значит, не приносит в городской бюджет ни копейки. Мы подготовили предложения на сессию Киевсовета, которые, надеемся, уменьшат количество незаконной рекламы в Киеве и помогут наполнить бюджет» - говорит директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда.

При этом она подчеркнула, что далеко не все договора на размещение наружной рекламы будут подписаны.

«К нам обращаются киевляне с жалобами, что определенные рекламные конструкции размещены в неподходящих местах и создают неудобства людям. В частности, мешают водителям заблаговременно увидеть дорожные знаки или светофор. Такие рекламные конструкции мы будем убирать. Защита интересов граждан и учет мнения общественности при принятии решений – основа нашей политики. Эту задачу нам ставит и руководство города и руководство государства» - отметила Марина Хонда.

Напомним, что требование максимально учитывать интересы общественности при принятии решений изложенов Стратегии государственной политики содействия развитию гражданского общества в Украине утвержденной Указом Президента. В Стратегии также речь идет о мерах, направленных на внедрение общественного контроля за деятельностью власти, обеспечение независимой работы институтов гражданского общества, усиления их влияния на принятие общественно важных решений, создание условий для обеспечения широкого представительства интересов граждан в органах государственной власти и местного самоуправления, проведение регулярных консультаций с общественностью по важным вопросам жизни общества и государства.