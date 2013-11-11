Вскоре на Майдане Незалежности начнут монтаж главной елки страны

На днях на столичном Майдане Незалежности начнется монтаж главной новогодней елки Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент культуры.

Как отмечается, сейчас соответствующие инженерные службы начали процесс расконсервирования главной новогодней елки.

В Департаменте напомнили, что торжественное зажжение главной елки традиционно происходит 19 декабря – в День святого Николая.

В этом году киевляне и гости города увидят искусственную елку традиционной формы с развесистыми ветками, которую в прошлом году создали с учетом пожеланий жителей столицы, сообщили в КГГА, отметив, что «победительница прошлогоднего общегородского конкурса имеет широкую цветовую гамму, иллюминационное оформление с эффектом «падающего» света, дизайнерские светодиодные игрушки, которые одинаково привлекательно выглядят и в дневное, и в вечернее время».

Верхушка елки – пиксельная маковка с эффектом 3D. Все это будет работать по специальной компьютерной программе по управлению светодиодным оформлением на 200 каналов, которая отвечает лучшим мировым стандартам.

По своим параметрам высота новогодней елки будет составлять почти 35 м, диаметр нижнего яруса ветвей – 12,5 м, вес (с догрузкой) – до 30 тонн.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что елку начнут устанавливать уже 5 ноября.