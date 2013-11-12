Автокофейни должны будут проходить техосмотр

После того, как этим летом в столице взорвались две автокофейни, власти Киева решили ввести техэкспертизу, пишет "Сегодня".

«В паспорте каждой такой автокофейни должна быть отметка о прохождении техэкспертизы на безопасность оборудования. Без нее работа будет невозможна», - эту идею вчера озвучил первый замглавы КГГА Анатолий Голубченко.

По его словам, место работы владельцы кофеен должны будут согласовать с ГАИ и балансодержателем территории. Внедрить новшество планируют после утверждения Единой схемы размещения МАФов, которое запланировано на декабрь. Скорее всего, проводить экспертизу будут структуры Госгорпромнадзора.

В «Ассоциации автокофеен» к идее КГГА отнеслись позитивно. «Мы и сами предлагали властям такую идею: кофейни должны быть исправны технически и безопасны для киевлян. Главное, чтобы в экспертизе не было завышеных требований, например, покупки дорогого оборудования. В остальном же мы готовы к диалогу», — говорит глава правления ассоциации Виталий Бяльский. В Киеве — несколько сотен автокофеен, из которых только у 70 есть официальные разрешения на работу.