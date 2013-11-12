В Киеве появится сквер имени Леонида Быкова

В Днепровском районе Киева появится новый сквер – такой статус планируется присвоить зеленой зоне на Левобережном жилом массиве – неподалеку от Русановского канала.

Такой проект решения внесен в повестку дня пленарного заседания Киевского горсовета, запланированного на 13 ноября.

«Данным документом мы планируем официально предоставить статус сквера зеленой зоне площадью 2 га в Днепровском районе столицы – напротив домов № 52 по улице Марины Расковой и № 15 по улице Туманяна. Эта территория является любимым местом отдыха жителей микрорайона Левобережный. И предоставление ей статуса сквера даст возможность защитить зеленую зону от застройки. Киевсовет всегда поддерживает инициативы киевлян относительно создания новых скверов. При подготовке проекта решения Киевсовета о присвоении статуса сквера данной территории не было замечаний и возражений. Я надеюсь, что и на сессии большинство депутатов проголосует за то, чтобы защитить эту зеленую зону. Таким образом, в Днепровском районе столицы появится еще один, уже 17-й по счету, сквер» – прокомментировал председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Денис Москаль.

Обустройством сквера согласно проекту решения Киевсовета займется коммунальное объединение «Киевзеленстрой». Присвоить новому скверу имя Леонида Быкова было инициативой жителей жилмассива Левобережный, которые обратились к властям с соответствующей просьбой.

Напомним, что Президент Украины Виктор Янукович требует от властей на местах максимально учитывать интересы общественности при принятии решений. В частности, об этом речь идет в Стратегии государственной политики содействия развитию гражданского общества в Украине утвержденной Указом Президента Украины в марте прошлого года.

Справка

Память о выдающемся украинском актере и режиссере Леониде Быкове на территории Киева увековечена в памятнике, посвященном военным летчикам – недалеко от Аллеи Славы. Именем Быкова также назван бульвар в Деснянском районе - на Троещине.