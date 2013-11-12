У касс «Олимпийского» собрались тысячи желающих попасть на матч Украина-Франция

11:34, 12 ноября 2013
Киев
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Очередь на сотни метров

очередь к кассам НСК ”Олимпийский”, фото: В. Бородин, ”Вести”.

Возле касс НСК "Олимпийский" в Киеве собралось около 4 тысяч желающих купить билеты матч сборной Украины по футболу против Франции

“Кому не удалось купить билеты через сеть, пришли к кассам, где обещали продать 3 тысячи билетов. Вчера их еще не продавали, поэтому инициативные болельщики создали списки. Сегодня для них выделили только одну кассу - сюда выстроилась длинная очередь, билеты продают по списку. Остальные стоят в другие кассы. Хотя организаторы обещали, что будет работать 8 касс, открыто почему-то только четыре. Все подходы к ним ограничены турникетами, поэтому перекупщики не могут организовать свои карусели. Многие из них расходятся. По оценкам милиции, сейчас возле касс собралось рекордное количество болельщиков - от 3 до 4 тысяч”, - пишет газета “Вести”.

В 10.00 в кассах НСК "Олимпийский" началась продажа билетов на матч плей-офф ЧМ между украинской сборной и сборной Франции, который состоится 15 ноября.

Заказать билеты можно было на специальном сайте. Однако многие желающие не смогли этого сделать. Из-за огромного наплыва пользователей сайт несколько дней не работал. Заказать там билеты смогли только самые стойкие, которые провели перед компьютером по много часов, постоянно обновляя страничку, отмечает газета.

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