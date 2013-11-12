У Попова изменят правила переименования улиц

В среду депутаты Киеврады собираются изменить правила переименования улиц и различных объектов, сообщают Вести.

Например, присваивать имена можно, как и раньше, посмертно, но ждать 10 лет со дня смерти необязательно.

Кроме того, переименовать улицу можно будет лишь в трех случаях: если требуется восстановить историческое название; заменить название в связи с тем, что такая улица уже существует; а также, если улица названа именем человека, причастного к Голодомору или политическим репрессиям.

Читайте также: Улица Сагайдачного ко Дню Киева станет наполовину пешеходной

При этом для смены названия обязательны общественные слушания.

Новый порядок наименования улиц, площадей, развязок, мостов, станций метро и жилых массивов разработали в Киевской городской госадминистрации еще летом. Но вот до его принятия "руки дошли" только сейчас.

Тем временем, в Донецке хотят переименовать один из центральных районов города – Ленинский – в Юзовский, в честь 200-летия основателя города Джона Юза.

А в Румынии пошли еще дальше. Инициативная группа граждан призвала вернуть стране историческое название – Дакия.