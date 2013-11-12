Участковым врачам и медсестрам в Киеве будут компенсировать затраты на проезд

Киевский городской совет намерен принять программу стимулирования работников отрасли здравоохранения. В первую очередь материальную поддержку получат медики первичного звена. Об этом накануне очередного сессионного заседания, назначенного на 13 ноября, в интервью газете «Сегодня» рассказала секретарь Киевского горсовета Галина Герега.

– Мы планируем утвердить городскую целевую программу местных стимулов для медработников. Не мне вам рассказывать, какие зарплаты в этой сфере. Город на своем уровне решил поддержать работников первичного звена, на которых ложится наибольшая нагрузка. Речь идет об обеспечении их жильем по программе 70 на 30, установлении 50% надбавки работникам скорой помощи и хосписов, компенсации проезда для участковых врачей, медсестер, педиатров, – отметила Галина Герега.

Напомним, сейчас по инициативе киевских властей работники бюджетной сферы города, в том числе и медики, получают из столичного бюджета ежемесячные надбавки в размере 20% от размера оклада.

Как ранее сообщалось, в соответствии с Социальными инициативами Президента Виктора Януковича, медицинская реформа предусматривает создание системы мотиваций для медицинских работников и усиление их социальной защиты.