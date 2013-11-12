По показателям участия женщин во власти Украина отстает даже от Узбекистана и Туркменистана - политолог

Украина стремится построить демократическое европейское государство, но игнорирует стандарты гендерной политики ведущих стран Европы.

«Государства, в органах власти которых представлено менее 25-30 % женщин, уделяют мало внимания проблемам прав детей, социальной защиты, охраны материнства и детства. Как следствие, создаются недостаточные условия для соблюдения прав человека, согласно демократических стандартов. Поэтому одним из признаков настоящей демократии считается паритет женщин и мужчин в парламентах и правительствах» − считает глава Общественного совета при КГГА Марина Бурмака.

По ее словам, большая степень участия женщин в управлении государственными делами и местной власти – это мировая, а не только европейская тенденция. При этом социально-экономические результаты «женских» правлений, как правило, были более, чем воодушевляющие.

Избиратели Аргентины, Бразилии, Либерии, Коста-Рики, Малави и Южной Кореи выбрали именно женщин президентами своих стран. Наверное, самая известная в мире женщина - глава правительства - канцлер Германии Ангела Меркель, которая все года своего правления входит в список наиболее влиятельных людей мира. В этом рейтинге женщины – главы государств, правительств и больших корпораций занимают все больше позиций. В Австралии, Норвегии, Дании, Исландии, Бангладеш, в республике Тринидад и Тобаго, в Таиланде и Ямайке руководили правительствами женщины-политики.

В Украине женщины представляют демографическое большинство – 54% населения. При этом в Верховной Раде они получили всего 9 % мандатов (14 человек - Партия регионов, 12 - «Батькивщина», 7 - «УДАР» , 7 – КПУ, 2 - ВО «Свобода» и 1 внефракционный депутат). По показателям участия женщин в парламенте Украина отстает не только от европейских стран, но и от Беларуси (24 %), Таджикистана (17,5%), Узбекистана (17,5 %), Туркменистана (16 %), Казахстана (15,9 %) и Россси (14%).

«В Киевсовете интересы киевлян представляют 20 женщин и 100 мужчин. Это далеко от справедливости, но все же вдвое больше, чем в парламенте. Женщина удерживает руководящую должность секретаря Киевсовета. В самой Киевгорадминистрации 5 из 15 департаментов управляются женщинами, однако исполнительная власть в районах Киева так и остается патриархально консервативной – все 10 должностей Глав районов занимают мужчины», - говорит Марина Бурмака.

По ее словам, в европейских странах проблема обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин во власти давно решена через введение квот. Это практика, которая привела к существенному прогрессу не только гендерную политику, но и сами страны, которые их вводили. «Швеция – первая страна в мире, в правительстве которой 50 % женщин. В Норвегии закон о квотах распространяется на все общественные организации и даже на участие женщин в руководстве компаниями. Законодательством Франции предусмотрено, что в списках кандидатов от партий на выборах должно быть не более 50 % представителей одного пола. Политика этих стран в сфере образования и науки, здравоохранения, социальных стандартов, безусловно, эффективна, успешна и направлена на интересы каждого человека», - пояснила Марина Бурмака преимущества усиления роли женщин в современной политике.