Киеврада готовится утвердить новые правила застройки столицы

На сессию Киевского городского совета, которая запланирована на 13 ноября, выносится вопрос об утверждении основных принципов градостроительной политики, которые предполагают сохранение исторического лица города и его природной среды.

Об этом сообщила секретарь Киевского горсовета Галина Герега в интервью газете «Сегодня».

– На пленарное заседание выносятся два смежных документа – программа создания градостроительной документации и проект основ градостроительной политики города. Эти документы определяют основные принципы, по которым город будет жить и развиваться в ближайшее время, они станут своего рода градостроительной конституцией Киева, – рассказала Галина Герега.

По ее словам, принятие этих документов позволит исправить прошлые просчеты в этой сфере и не допустить новых.

– Будем откровенны, во время развития инфраструктуры столицы было допущено немало ошибок, поэтому наша задача – исправить то, что было сделано раньше, и не допустить повторения таких ошибок в будущем. Поэтому первостепенные задачи – сохранение исторического лица города, улучшение экологической ситуации, развитие социальной, транспортной инфраструктуры, – отметила секретарь Киевсовета.