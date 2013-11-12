В Киеве возле касс "Олимпийского" ​​образовалась большая давка желающих получить билеты на матч Украина - Франция.

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У северного входа стоит стометровая очередь за билетами, которые продали через интернет. В середину кассы пускают по 5-7 человек, сообщает champion.com.ua.

Напомним, кассы НСК "Олимпийский" продадут только 3000 билетов на игру Украина - Франция.

В 10.00 в кассах НСК "Олимпийский" началась продажа билетов на матч плей-офф ЧМ между украинской сборной и сборной Франции, который состоится 15 ноября.

Хотя организаторы обещали, что будет работать 8 касс, открыты почему-то только четыре. Все подходы к ним ограничены турникетами, поэтому перекупщики не могут организовать свои карусели. Многие из них расходятся.

Заказать билеты можно было на специальном сайте. Однако многие желающие не смогли этого сделать. Из-за огромного наплыва пользователей сайт несколько дней не работал.