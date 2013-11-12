Завтра под Киевсоветом соберется 800 милиционеров
К проведению сессии
Для обеспечения охраны общественного порядка 13 ноября в Киеве во время проведения сессии Киевсовета будет привлечено 800 работников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД Украины.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве.
Как напомнили в милиции, 13 ноября возле КГГА планируется акция одной из политических сил с участием более 1500 граждан. Об этом они подали соответствующие заявки в Киевскую госадминистрацию.
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Столичная милиция обращается к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать установленный законом порядок проведения митингов и демонстраций, не нарушать общественный порядок, не провоцировать конфликтных ситуаций и не подстрекать граждан к незаконным действиям.