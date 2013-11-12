С НСК "Олимпийский" уволили всех кассиров - гендиректор

Руководство государственного концерна "Спортивные арены Украины" уволило всех кассиров НСК "Олимпийский", сообщает пресс-служба предприятия.

Такое решение было принято концерном, принимая во внимание ситуацию с злоупотреблениями относительно билетов на матч Украина - Англия.

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Теперь, во время продажи билетов на матч Украина - Франция, болельщиков обслуживали новые кассиры. Один человек мог купить не более четырех билетов. У касс установлены специальные отбойники для отделения очередей друг от друга и обеспечения невозможности свободного перемещения между ними. При продаже билетов было открыто максимальное количество окон, на которых разместили информацию о секторах и стоимости. Кроме того, работала касса для людей с ограниченными способностями, для которых предусмотрено 300 билетов.

"Спортивные арены" отмечают, что попробовали учесть все замечания относительно продажи билетов, в первую очередь от болельщиков и СМИ, и это должно решить проблему спекуляции билетами.