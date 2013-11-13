На очередной митинг под Киевсовет вышли около 200 человек от оппозиции
09:03, 13 ноября 2013Киев
0
К “Батькивщине” также присоединяются представители партии “УДАР”
У Киевсовета уже собрались представители оппозиции
Утром под зданием КГГА, где сегодня состоится заседание сессии Киевсовета, столичная организация партии “Батькивщина” поводит митинг протеста.
Как передает корреспондент УНИАН, на Крещатике по состоянию на 8.30 собрались около 200 человек. Здание КГГА окружено кордонами милиции.
По теме: Герега подсчитала убытки от оппозиционных штурмов Киевсовета
К “Батькивщине” также присоединяются представители партии “УДАР”.
При этом напротив КГГА, на другой стороне Крещатика, стоят люди с транспарантами: “Работа Киевсовета - жизнь столицы”, “Руки прочь от Киевсовета!”, “Оппозиция! Не мешай работать!”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter