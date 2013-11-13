Заседание Киевсовета открылось
09:22, 13 ноября 2013Киев
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Здание КГГА во время проведения сессий Киевсовета традиционно находится под усиленной охраной милиции.
Герега открыла заседание Киевсовета
Секретарь Киевсовета Галина Герега открыла сегодняшнее заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, в зале зарегистрировалось 66 депутатов.
В повестку дня внесен 251 проект решений.
Перед началом заседания состоялся брифинг Гереги, на котором она подчеркнула важность принятия этих решений для столицы.
В зале присутствуют представители оппозиционных фракций, в частности, от «УДАРа» - Андрей Странников, а от «БЮТ-Батькивщина» Татьяна Мелихова. Они планируют сделать заявление в сессионном зале, после чего присоединиться к митингу, проходящему у здания КГГА.
Здание КГГА во время проведения сессий Киевсовета традиционно находится под усиленной охраной милиции.
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