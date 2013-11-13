Заседание Киевсовета открылось

Секретарь Киевсовета Галина Герега открыла сегодняшнее заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале зарегистрировалось 66 депутатов.

В повестку дня внесен 251 проект решений.

Перед началом заседания состоялся брифинг Гереги, на котором она подчеркнула важность принятия этих решений для столицы.

В зале присутствуют представители оппозиционных фракций, в частности, от «УДАРа» - Андрей Странников, а от «БЮТ-Батькивщина» Татьяна Мелихова. Они планируют сделать заявление в сессионном зале, после чего присоединиться к митингу, проходящему у здания КГГА.

Здание КГГА во время проведения сессий Киевсовета традиционно находится под усиленной охраной милиции.