Детсадам, школам и больницам Киева могут разрешить распоряжаться своей землей

Киевсовет на сессии 13 ноября рассмотрит целый ряд решений о выделении земли детским садикам, школам, медицинским заведениям. Все эти учреждения получают право распоряжаться земельными участками, на которых находятся, исключительно «для эксплуатации и обслуживания», как значится в текстах проектов решений.

В частности, на нынешней сессии Киевсовет может дать согласие на выделение земли для средней школы №111 им. Ковпака, что на ул. Здолбуновской, 7-б, для средней школы №328 им. Гонгадзе, что на ул. Урловской, 19-б, №266 на ул. Архитектора Вербицкого, а также Скандинавской гимназии на ул. Б. Гмыри. Также депутатам предложат дать разрешение на разработку проекта землеустройства для отвода земельного участка Киевскому городскому психоневрологическому диспансеру №5 на ул. Выборгской, 89, где расположена поликлиника указанного заведения.

Как отметил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Виктор Корж, подобные землеотводы делаются, прежде всего, с целью защитить объекты социальной инфраструктуры от посягательств застройщиков.

– Земля выделяется школам и больницам не для того, чтобы они что-то строили на своей территории, а как раз наоборот, чтобы защитить их территории от посягательств застройщиков. Ведь если участок ничей, значит какой-нибудь застройщик вполне может рано или поздно начать процедуру оформления этой земли под свое коммерческое строительство. Чтобы такого не произошло, КГГА по поручению Александра Попова еще с прошлого года осуществляет передачу в собственность бюджетных учреждений участков, на которых они располагаются, – говорит Виктор Корж.

Кроме больниц и школ, на ближайшей сессии планируется решить вопросы землепользования ряда коммунальных и государственных структур. В частности, структурных подразделений управления МВД в г. Киеве. Всего в повестке дня сессии 13 ноября 61 вопрос касается выдачи разрешений на разработку проектов землеустройства для юридических лиц, 13 вопросов – землеотводы отдельным гражданам, 16 вопросов – продление сроков аренды. Отдельным пунктом выделены 23 проекта решения, в которых речь идет о выделения земли коммунальным предприятиям для проведения инфраструктурных работ (ремонта инженерных сетей и объектов Киевэнерго, строительства автостоянок, паркингов и т.д.). Порядка 20 вопросов – отказы в выделении земли, продаже и продлении сроков аренды.